Реализация нацпроектов будет отслеживаться через систему мониторинга

Правительство РФ создаст информационно-аналитическую систему по отслеживанию выполнения национальных проектов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн», — отметил глава кабинета министров.

По его словам, «для этого будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств».

Председатель правительства отметил, что нынешнее заседание — первое для президиума Совета в новом составе, поскольку указ о его формировании президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлой недели.

Однако Мишустин заметил, что «работа начинается не с чистого листа, подготовлена достаточно серьезная база, есть целевые показатели, есть сроки, в бюджете заложены все необходимые средства».

Глава кабмина добавил, что координировать эту работу будут его заместители.

Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В его состав вошли 38 человек, в том числе, премьер-министр Михаил Мишустин, помощник президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Администрации президента Антон Вайно, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.