Полиция занимается историей с похищением девушки в Твери

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии поручил разобраться в деле о принудительном вывозе пострадавшей во Владикавказ.

Как идет расследование похищения 21-детней девушки в Твери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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ТАСС: полиция проверит информацию о похищении 21-летней девушки в Твери

Полиция проводит проверку по факту возможного похищения 21-летней девушки в Твери и ее принудительной транспортировки во Владикавказ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.  

Ранее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Артур Кокаев обратился к правоохранителям с просьбой проверить информацию, опубликованную 2 сентября в одном из Telegram-каналов. В сообщении утверждалось, что в Твери неизвестные применили насилие к 21-летней девушке, посадили ее в автомобиль и вывезли во Владикавказ, сопровождая свои действия угрозами.

Следственный комитет (СК) также начал доследственную проверку по факту происшествия. По ее итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

«С целью установления обстоятельств произошедшего Московским межрайонным следственным отделом города Тверь организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.

Ранее в интервью 5-tv.ru мама похищенного в Кузбассе пятилетнего мальчика Мария Зяблинская раскрыла подробности инцидента. По ее словам, мальчик отпросился гулять, незнакомец подошел к нему под предлогом починки велосипеда и предложил покататься на автобусе, ребенок согласился.

Дома мужчина купил ему мороженое и уложил спать. Утром мальчика нашли полицейские, подозреваемого задержали. Зяблинская полагает, что мужчина не применял насилия к ее сыну, хотя подробности о личности похитителя семье не сообщают.

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