Узнать Москву с научной стороны: РАН запустила новый путеводитель по столице

В день рождения Москвы РАН запустила научный путеводитель по столице

В День рождения Москвы Российская академия наук (РАН) запустила научный путеводитель по столице. Проект «Наукоград Москва» рассказывает о научных страницах городской истории, легендарных институтах и исследователях, а также о самой Академии, которая в 1934 году получила московскую прописку. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

«Наукоград Москва» — это первая глава спецпроекта РАН о научной жизни российских городов. В Москве сотни мест связаны с выдающимися учеными. Однако если улица Академика Королева, проспект Сахарова и станция «Менделеевская» у всех на слуху, то научные локации и истории о великих открытиях известны далеко не всем.

Основа проекта — карта города с собранными фактами, видео и фото, а также отметками научных локаций, институтов, музеев и мемориальных кабинетов. Пользователи смогут узнать, где в Москве хранится лунный грунт, где находится первый дом для ученых и на какой станции метро проводились значимые эксперименты.

В разделе «Маршруты» члены РАН и историки науки выступили в роли гидов. Гидом по «Москве спектроскопической» стал член-корреспондент Андрей Наумов. Член-корреспондент РАН Сергей Найденко в маршруте «Москва териологическая» рассказал, как сосуществуют город и природа. Академик Владимир Иванов подготовил подборку «Москва химическая» с кабинетами ученых и самой химической станцией метро.

Маршруты «Москва здоровая» (академик Рамил Хабриев), «Москва космическая» (академик Лев Зеленый) и «Москва архивная» (создан совместно с заместителем директора Архива РАН Ольгой Селивановой) охватили ключевые для московской науки места. Рассказать свою историю, связанную с наукой в столице, может любой желающий по почте press@pran.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые планируют провести исследование генома Дмитрия Донского по частице его мощей. Для этого будут применены современные палеогенетические методы, включая полногеномное секвенирование древней ДНК. Точные результаты будут зависеть от сохранности материала.

Анализ поможет установить принадлежность князя к династии Рюриковичей. Ранее уже были изучены геномы других представителей правящего дома. Мощи Дмитрия Донского обнаружили 18 августа в Архангельском соборе Московского Кремля. Антропологическое исследование подтвердило их подлинность.

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