Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера важным миротворческим шагом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Спецпредставитель президента РФ поделился фотографиями с американскими посланниками.

Как Дмитриев оценил визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Фото: kremlin.ru

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Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером важным миротворческим визитом

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал «важным миротворческим визитом» поездку спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Он опубликовал в соцсети Х две фотографии: в аэропорту с Кушнером и Уиткоффом на фоне американского самолета и беседу с Джаредом Кушнером.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с представителями США в Кремле завершились накануне, они продлились более трех часов. Российский лидер попросил передать американскому коллеге Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности за его усилия в урегулировании украинского кризиса.

Глава государства подчеркнул, что России комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером, и пообещал сделать все для безопасности мирных переговоров и посредников. Путин также сообщил, что Москва получила предложение о временном прекращении атак на Киев по каналам спецслужб и МИД. С полуночи 5 сентября российские военные не наносят ударов по городу.

Перед встречей в Кремле Дмитриев и американские представители провели 3,5 часа за деловым обедом в ресторане. Ожидается, что далее Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев.

Ранее, писал 5-tv.ru Стив Уиткофф заявил, что будет вспоминать встречи с Владимиром Путиным на пенсии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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