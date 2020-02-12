Петербургских оптовиков обвинили в сговоре при продаже медицинских масок

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело о картельном сговоре четырех оптовых компаний. Об этом 5-tv.ru сообщила руководитель пресс-службы ведомства Марина Нериновская.

По ее словам, с середины января по начало февраля ряд организаций одновременно и почти вдвое подняли отпускную стоимость медицинских масок для розничных предприятий. Этот факт подтвердился после проведения мониторинга цен.

«Такие действия компаний-оптовиков содержат признаки заключения соглашения на рынке медизделий, которое привело к повышению цен», — заявила представитель УФАС.

В нарушении закона о защите конкуренции обвиняются ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ» «Эклиф», ООО «Профитмед СПб» и ООО «Новамед СПб».

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники «продали» более полумиллиона медицинских масок в Москве и исчезли.