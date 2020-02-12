Маша Распутина показала «новое» лицо: хирург рассказал, есть ли предел подтяжкам кожи

Певица Маша Распутина поделилась в Instagram фотографиями, на которых продемонстрировала идеально гладкое, румяное лицо. Поклонники 55-летней певицы поразились изменениям в ее внешности и едва узнали кумира. По мнению хейтеров, звезде будто бы «натянули» кожу на затылок. Ситуацию специально для 5-tv.ru взялся прокомментировать пластический хирург Кирилл Протасов.

«Вижу, что работа хирурга прекрасная. Маша выглядит, точно так же хорошо. Критиковать в этом совершенно не хочется, потому что ей нужно выглядеть на сцене хорошо. То, что она выглядит немножко не так, как ее привыкли видеть другие — ничего страшного. К ее нынешнему облику привыкнут», — поделился мнением специалист.

Instagram @masharasputina_official

Кирилл Протасов сообщил, что иногда подтяжка лица может обернуться для пациента катастрофой. По его словам, внешность прооперированного может подвергнуться сильной деформации: «растянутый рот, избыточные скулы, избыточно маленький нос, очень сильно поднятые уголки глаз».

По мнению пластического хирурга, существует такое понятие, как «прооперированный вид», которое никоим образом не относится к знаменитости.

«Предел подтяжек есть, он наступает, когда в силу методик, в силу возраста происходят деформации, связанные с хирургическим лечением — так называемый „прооперированный вид“. Конкретно у Маши его нет, вид очень естественный!» — заявил доктор.

Специалист отметил, что Маше Распутиной не грозит даже истончение кожи.

«Кожа, подвергшаяся не одной подтяжке на лице истончается, становится зрительно все более тонкой. Этим страдают пациенты изначально тонкокожие. Маша Распутина к обратному типу относится по конституции своей. У нее кожа достаточно толстая, ей в данном случае это не вредит», — уверенно сказал пластический хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маша Распутина встала на сторону Успенской в скандале с дочерью.