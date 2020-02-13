Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Венгрии — Будапешта — от немецко-фашистских оккупантов.

13 февраля 1945 года завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии, которая длилась 108 дней и ночей — с 29 октября 1944 года.

Российское внешнеполитическое ведомство создало к юбилею интернет-портал, на котором можно ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными материалами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Здесь представлены Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября 1944 года, в котором сообщалось, что: «ни как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах».

В документе отмечается намерение сохранить жизненный уклад местного населения, экономическое и политическое устройство.

Будапешт представлял для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение, а потому вокруг него была возведена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость, что наглядно демонстрирует представленная в подборке документов Схема группировки противника, датируемая 1 декабря 1944 года.

К 13 февраля 1945 года Красной армии удалось «в результате многодневных ожесточенных уличных боев, штурмом овладевая каждым зданием и кварталом» разгромить окруженную группировку противника, свидетельствует из боевого донесения 2-го Украинского фронта.

Кроме того, о масштабах противостоявшего противника говорит и рассекреченная статистка.

«За период боев за город Будапешт войсками фронта из числа окруженной группировки уничтожено: солдат и офицеров — 49 982, танков и самоходных орудий — 203, орудий разного калибра — 367, бронемашин и бронетранспортеров — 253, минометов — 490, пулеметов — 1591, самолетов — 189. Захвачено: плененных солдат и офицеров — 127 202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ — 269, орудий разного калибра — 1257, бронемашин и бронетранспортеров — 83, минометов — 476, пулеметов — 1431, винтовок и автоматов — 41000, самолетов — 15 и так далее», — говорится на сайте.

Добровольческая венгерская армия была взята на полное довольствие 83-й отдельной стрелковой бригадой морской пехоты. При этом предписывалось не допускать по отношению к венгерским военнослужащим грубости и обращаться с ними как с равными.

На портале Минобороны представлены и исторические фотографии, на которых Будапешт предстает превращенным в руины городом. Силами военнослужащих Красной Армии была проведена колоссальная работа по разминированию венгерской столицы.

Также представлены многочисленные наградные документы красноармейцев, которые, нередко ценой своей жизни, обеспечили дальнейшее благополучное существование столицы Венгрии и ее жителей.

Представлены и протоколы допросов военнопленных, которые в своих показания ярко иллюстрируют отношение гитлеровцев к венгерскому народу как к вассальному, а также свидетельствуют о «деяниях» фашистов.

«Обнаружено в пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше пятисот трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей. Все трупы номерованы, последние номера четырехтысячные», — говорится в Акте о зверствах в городе Будапешт.

Спеша скрыться от наступающей Красной Армии, фашисты старались успеть эвакуировать промышленное оборудование, а также рабочих заводов.

«Немцам удалось эвакуировать рабочую молодежь 1921–1923 годов рождения. В последнее время они приступили к эвакуации рабочих старших возрастов», — приводятся показания жителя города Ясберень Корнела Ласло.

После освобождения от немецко-фашистских оккупантов Будапешта выяснилось, что жители города находятся на грани смерти из-за голода. Поэтому уже в марте руководством Советского Союза было принято решение об отправке в Венгрию продовольствия, а в июне 1945 года норма была повышена, что непосредственно сказалось на рыночной стоимости продовольствия в пользу населения.

Ранее Минобороны РФ опубликовало фронтовые снимки советских полководцев.