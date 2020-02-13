Стали известны подробности грядущей свадьбы внучки королевы Елизаветы II

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Биатрис Йоркская вовсю готовится к предстоящему бракосочетанию. Дата уже известна — 29 мая. Родная сестра невесты принцесса Евгения рассказала подробности семейного события, пишет 7days.ru.

Именно ей Биатрис отвела роль главной подружки невесты. Ответственную миссию разработки дизайна и пошива подвенечного платья доверили модному дизайнеру Кэролайн Кастильяно.

Кроме того, одним из пажей на церемонии будет никто иной, как сын жениха принцессы Биатрис от предыдущего брака — трехлетний Кристофер. Мама мальчика также приглашена на мероприятие.

Бракосочетание состоится в часовне The Chapel Royal при St James’s Palace в Лондоне, а посвященный радостному событию банкет — в Букингемском дворце. Прямой трансляции со свадьбы не ожидается.

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