Футболист Тарасов назвал парикмахера азиатской внешности «коронавирусом»
Бывший полузащитник «Локомотива» сомнительно пошутил в Instagram.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: Instagram @tarasov23
Сомнительная шутка Дмитрия Тарасова привлекла внимание интернет-пользователей. Бывший полузащитник «Локомотива» выложил в Instargam селфи в момент стрижки. Стоявшего рядом парикмахера азиатской внешности футболист назвал «коронавирусом». Такую надпись он прикрепил к человеку, указав на него тремя стрелками.
Ранее полузащитника «Тоттенхэма» Дале Алли обвинили в расизме за шутки в интернете о коронавирусе. Спортсмену пришлось публично извиниться. Футбольная ассоциация Англии рассмотрит вопрос с возможным наказанием полузащитника национальной сборной за его поведение.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Сегодня в Китае от заболевания скончались 1,1 тысячи человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.
Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавшую из-под карантина из-за коронавируса пациентку могут наказать.
Нашли ошибку?