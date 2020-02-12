Футболист Тарасов назвал парикмахера азиатской внешности «коронавирусом»

Сомнительная шутка Дмитрия Тарасова привлекла внимание интернет-пользователей. Бывший полузащитник «Локомотива» выложил в Instargam селфи в момент стрижки. Стоявшего рядом парикмахера азиатской внешности футболист назвал «коронавирусом». Такую надпись он прикрепил к человеку, указав на него тремя стрелками.

Ранее полузащитника «Тоттенхэма» Дале Алли обвинили в расизме за шутки в интернете о коронавирусе. Спортсмену пришлось публично извиниться. Футбольная ассоциация Англии рассмотрит вопрос с возможным наказанием полузащитника национальной сборной за его поведение.

Instagram @tarasov23

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Сегодня в Китае от заболевания скончались 1,1 тысячи человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавшую из-под карантина из-за коронавируса пациентку могут наказать.