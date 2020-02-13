Супруг певицы Нюши Игорь Сивов утверждает: в его семье никто не разделяет домашние обязанности. Влюбленные вместе делают все: и воспитывают маленькую дочку Симбу, и убираются, и моют посуду. Вопреки расхожему мнению «в семье готовит только жена», бизнесмен с удовольствием сам «кудесничает» на кухне, пишет Teleprogramma.pro.

«У нас никогда не распределяются эти дела между мной и Нюшей! У кого есть время — тот и идет на прогулку с малышкой, и оденет ее, и накормит. С уборкой тоже все просто, мы лично только разбираемся с игрушками и личными вещами. И тут по принципу: твоя одежда — твоя забота», — пояснил супруг артистки.

Нюша вышла замуж три года назад. Ее возлюбленный Игорь — президент международной федерации студенческого спорта. У мужчины также есть двое сыновей от первого брака. Певица не запрещает Сивову общаться с детьми и даже лично подружилась с ними.

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