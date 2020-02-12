Состав с углем сошел с рельсов в Амурской области

Грузовой состав с углем наполовину сошел с рельсов в Приамурье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По данным агентства, ЧП произошло на перегоне «Сегачама — Ерофей Павлович». С рельсов сошли десять вагонов с углем. В результате была повреждена контактная сеть. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.