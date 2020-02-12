Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста

Риски, с которыми сталкивается российская экономика, не должны влиять на ее устойчивое развитие. Об этом говорил сегодня Владимир Путин на совещании с профильными министрами. Президент перечислил основные цели власти: Рост экономики должен быть более качественным.

«Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов. Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры», — сказал Путин.

Основная задача экономической повестки — улучшение инвестиционного климата в России. Для этого правительству необходимо тщательнее выстроить работу с регионами. И создать там условия для новых производств и объектов, заявленных в нацпроектах. Все социальные планы должны быть финансово обеспечены.

Премьер Михаил Мишустин сразу после совещания с президентом потребовал от подчиненных неукоснительного соблюдения графика финансирования национальных проектов. И подчеркнул, что любое затягивание сроков будет считать недопустимым.

«Надо, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты нашей работы. Я дал соответствующее поручение Минэкономразвития и руководителям нацпроектов до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана достижения наццелей и нацпроектов, в том числе, с учетом новых задач, которые были поставлены президентом в Послании Федеральному Собранию», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ближайшее время, по словам Мишустина, будет создана информационно-аналитическая система мониторинга. С ее помощью начнут отслеживать исполнение нацпроектов на всех уровнях власти.