Матвиенко рассказала о возможных изменениях работы Совета Федерации после поправок в Конституции
Завтра президент России Владимир Путин проведет заседание рабочей группы, на рассмотрение которой внесено уже 400 предложений по поправкам.
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Завтра рабочая группа по Конституции встретится с президентом. Внесено уже 400 предложений по поправкам. Валентина Матвиенко сегодня рассказала, как изменится работа Совета Федерации.
Полномочия палаты расширятся — сенаторы будут влиять на принятие кадровых решений. Руководители силовых структур, верховные судьи, прокуроры субъектов будут утверждаться президентом только после предварительных консультаций с Совфедом.
«Это будут расширенные комитеты, публичные обсуждения. Мы сосредоточены сейчас на том, чтобы сделать этот механизм действительно прозрачным, чтобы деятельность силовых органов была открыта для общества, чтобы кандидаты выступали со своими программами, чтобы они отвечали на вопросы», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, сенаторы поддержали поправку в Конституцию о создании федеральных территорий особого значения. В такой перечень может войти например, озеро Байкал.
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