Неотвратимость штрафа: в Петербурге возьмут под контроль платные парковки

Петербургские депутаты судя по всему придумали схему, как устранить еще один пробел в автомобильном законодательстве. А именно за неоплату парковки в центре города.

Платные зоны в Северной столице ввели еще пять лет назад, установили тарифы и штрафы. Однако все эти годы передачу информации о нарушителях не могли согласовать между ведомствами. И кто знал об этом — не платил.

И такая необязательность наказания характерна для всех девятнадцати российских городов, где ввели платную парковку, кроме что Москвы, пожалуй. Какую схему придумали в Петербурге, когда введут и ждать ли штрафов за «бесплатные» годы — разбирался Артур Ломидзе.

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