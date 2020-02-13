Неотвратимость штрафа: в Петербурге возьмут под контроль платные парковки
Платные зоны в Северной столице ввели еще пять лет назад, установили тарифы и штрафы. Однако все эти годы передачу информации о нарушителях не могли согласовать между ведомствами.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин
Петербургские депутаты судя по всему придумали схему, как устранить еще один пробел в автомобильном законодательстве. А именно за неоплату парковки в центре города.
Платные зоны в Северной столице ввели еще пять лет назад, установили тарифы и штрафы. Однако все эти годы передачу информации о нарушителях не могли согласовать между ведомствами. И кто знал об этом — не платил.
И такая необязательность наказания характерна для всех девятнадцати российских городов, где ввели платную парковку, кроме что Москвы, пожалуй. Какую схему придумали в Петербурге, когда введут и ждать ли штрафов за «бесплатные» годы — разбирался Артур Ломидзе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра.
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