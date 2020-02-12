«Война смыслов»: в Европе анализируют информационные вбросы о Второй мировой войне

Европейское общество анализирует действия президента РФ Владимира Путина в контексте участившихся информационных вбросов о роли СССР во Второй мировой войне. Как считает обозреватель бельгийского издания Modern Diplomacy Теодор Зима, все дело в ставшей уже будничной информационной войне, которая ведется Западом по двум направлениям — против «китайского дракона» и «русского медведя». Если в противостоянии с первым «первую скрипку» играет Вашингтон, то во втором случае «преуспевает» Брюссель.

Казалось бы, преимущественно экономические интересы определяют национальные интересы любого государства, и вот, «лакмусовой бумажкой» в противостоянии Запада и России стал проект «Северный поток — 2», которому продолжают вставлять палки в колеса, несмотря на его 93-процентную завершенность.

Однако недруги Москвы решили пойти еще дальше.

«Это то, что специалисты называют когнитивной войной, — битвой важных смыслов и пугающих образов. И вот в этой войне полем битвы стала история», — считает журналист.

Нескончаемый поток заявлений, в частности, от польских политиков, нацелен на пересмотр итогов самой разрушительной в истории человечества войны. Обозреватель также добавляет, что, в частности, польские власти пытаются еще и нажиться на фальсификации истории.

«Возникает денежная тема: лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский требует: «Германия должна послать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немецких военных. Германия должна принять все это во внимание», — пишет журналист.

При этом Качиньский настаивает, что Россия должна, как и Германия, уплатить репарации Польше — «предположительно — за уничтожение (очевидно, Россией) экономики Польши, а также дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей».

Такие «умники» находятся и в других странах. Например, посольство США в Дании сообщило, что именно американские солдаты освободили узников нацистского лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» в Польше. И это все на фоне памятных мероприятий по случаю 75-летия освобождения бойцами Красной армии Освенцима, на которые Путин приглашен не был.

Также западные псевдоисторики любят тему пакта «Риббентроп-Молотов» — с последующим уравниванием нацизма и коммунизма как «человеконенавистнических идеологий». Они пытаются внедрить в умы молодежи, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин «сговорились против свободного мира, а Польша стала их первой жертвой».

Однако «Путин взялся сражаться, чтобы защитить историю, правду, память и смыслы». Автор статьи называет «это очень русским подходом, хоть и старомодным», а оружием в борьбе с фальсификацией истории — рассекреченные советские архивы.

В январе в родном Петербурге президент сказал, что Россия никому не позволит исказить правду о жутких событиях истории. Он заявил о создании Центра архивных документов и фотоматериалов, освещающих истинную роль светских солдат в борьбе с фашизмом.

«Историю нельзя переделать — все события уже случились. Но можно фальсифицировать интерпретацию давно прошедших событий и подтянуть эту интерпретацию под современные реалии. Мода на такое „гуманитарное насилие“, к сожалению, — яркая примета нашего времени», — констатирует Зима.

Обозреватель отмечает, что «жонглирование все новыми идеями в исторической сфере — важный фактор европейской политической среды и медиа-сферы».

«Политики многих стран именно на такой вывернутой „истории“ создают новое, очень искусственное „коллективное бессознательное“. Одна из целей — манипулировать личными решениями потенциальных избирателей», — уверен он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции мировых СМИ на заявление Владимира Путина о фальсификации истории.