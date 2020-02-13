Лунный календарь: как привлечь в жизнь успех 13 февраля?

Луна оказывает существенное влияние на жизнь людей. В зависимости от ее положения и конкретного дня лунного цикла, спутник Земли может благоволить тем или иным действия. Издание «Clutch» рассказало о том, что нужно делать, чтобы привлечь к себе успех 13 февраля — в 20-е лунные сутки.

Главный посыл дня — прыжок вверх, преодоление препятствия. Сегодня вы можете ощутить небывалый подъем сил и нехарактерную для себя решительность. Воспользуйтесь этим: день отлично подходит для принятия ключевых решений и разговоров, на которые в другой ситуации у вас может не хватить духу. Например, обсудите с начальством свое повышение или прибавку к зарплате, наконец-то выложите объявление о продаже квартиры или признайтесь в чувствах своей пассии.

С точки зрения физического благополучия 13 февраля рекомендованы пробежки и различные способы очищения организма — детокс-процедуры, легкие голодовки, успешно пройдут начатые в этот день диеты. Однако будьте осторожны с запахами — слишком резкие ароматы могут вызвать сегодня проблемы с дыханием, аллергические реакции, тошноту, мигрени. От парфюма тоже лучше отказаться — замените их, например, на одну-две капли эфирного масла. В пищу не рекомендуется употреблять жирное, сладкое и мучное.

А вот что делать стоит — так это идти на свидание. Романтические начинания будут не только успешны, но и крайне плодотворны. 20 лунные сутки прекрасно подходят и для сексуального взаимодействия: эксперименты, секс-марафоны и даже попытки зачатия сегодня практически обречены на успех.

День также подходит для душевных посиделок — будет хорошо провести хотя бы вечер в кругу близких друзей или семьи. Все разговоры 13 февраля не пройдут зря — люди настроены на понимание и принятие всего, что вы им скажете.

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