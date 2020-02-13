Гороскоп на 13 февраля: Меркурий в ретроградной петле призывает к бунту
Сегодня — самое время объявить протест устаревшим условностям!
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 февраля, стоит позволить себе устроить бунт — плюньте на все «положено» и «прилично» и делайте то, что считаете необходимым. Это день, когда можно и нужно просто быть собой.
♈ Овен
Сегодня вашей сексуальности хватит максимум минут на пять. Хочется похандрить — не отказывайте себе в этом. Но чур после этого достаньте тот самый наряд, в котором вы выглядите идеально, и идите к людям с высоко поднятой головой. Вы точно заслужили свое место под солнцем — что бы вы там о себе ни думали.
Космический совет: поддайтесь хандре, но не увлекайтесь.
♉ Телец
Обычно ваш основной план работает безотказно. Но сегодня стоит уделить побольше времени проработке плана Б, Тельцы. У вас есть два варианта: оплакивать так называемые потери или найти юмор в любой ситуации. На досуге разберитесь в причинах провала первоначальной версии — это поможет двигаться дальше в вашей задумке.
Космический совет: сегодня все пойдет наперекосяк — подумайте о запасном плане действий.
♊ Близнецы
Социальные сети — это мешок лжи. Как и посты, которые создают впечатление, будто все вокруг только и делают, что отдыхают на Бали и все время получают новые впечатления. Вы оказались в непростой психологической ситуации — нет ничего зазорного в визите к психологу. Поверьте, все эти Instagram-блогеры в действительности тоже далеки от совершенства.
Космический совет: запланируйте поход к психологу.
♋ Рак
У вас много вариантов, Раки, и вам скоро придется принять решение. Загляните внутрь себя — здесь вы найдете все ответы, которые вам нужны. Хороший способ оставаться на связи со своим внутренним миром — вести дневник.
Космический совет: заведите дневник.
♌ Лев
Львы, может хватит подавлять свое «Я»? Проанализируйте: где, когда и как именно вы позволяете общепринятым установкам ограничивать себя? Зачем вам быть как все, если это причиняет страдания?
Космический совет: попробуйте перестать подстраиваться под общество только потому, что так принято.
♍ Дева
«Твоя задача не в том, чтобы что-то произошло — для всего этого есть высшие силы. Твоя работа — просто определить, чего ты хочешь», — сказала Эстер Хикс. Вот и посвятите время тому, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите — от себя, от людей, от карьеры.
Космический совет: поймите, чего хотите от жизни.
♎ Весы
В преддверии Дня святого Валентина вы опять размышляете о своем одиночестве — но надо ли это делать? Воспользуйтесь своей текущей независимостью по полной — возвращайтесь домой, когда хотите, надевайте на прогулку те вещи, которые кажутся красивыми только вам, забросьте подальше неудобное кружевное белье! Вы — слишком ценная единица, чтобы вручать ее первому встречному. Дождитесь того, кто будет вам соответствовать.
Космический совет: насладитесь своей свободой.
♏ Скорпион
Если у вас есть крыша над головой, еда на тарелке и кто-то, кто любит вас (кот тоже считается) — вы благословенны. Не принимайте мелочи как должное, Скорпионы. Именно они делают нашу жизнь достойной того, чтобы ее жить. Благодарите судьбу часто и от всего сердца. Пусть и Вселенная, и люди, о которых вы заботитесь, знают, насколько вы цените их присутствие.
Космический совет: научитесь радоваться мелочам, которыми наполнен ваш день.
♐ Стрелец
Дело в том, что счастье является желанным и опасным одновременно. Большинство из нас уверены, что хорошие вещи не длятся долго. И если делиться радостью — это привлечет энергию зависти от других. Обратись к корню своего внутреннего конфликта, Стрельцы. Знайте, что-то, что должно быть вашим, найдет к вам дорогу, несмотря ни на что. Чудеса произойдут, когда вы замените подобные убеждения на доверие к судьбе.
Космический совет: страх что-то потерять отравляет удовольствие от обладания этим — избавьтесь от него.
♑ Козерог
Не все те, кто блуждает, потеряны, Козерог. Может быть, они просто ищут объезд. Возможно, они в настроении открывать для себя новые аспекты. Не огорчайтесь из-за того, что не следовали «плану». Вы находитесь именно там, где вам нужно. Найдите минутку, чтобы осмотреться и оценить все чудеса, которые происходят с вами и вокруг вас.
Космический совет: вам не обязательно следовать некоему «плану» жизни.
♒ Водолей
Вы — создатели своей Вселенной, Водолеи. Поэтому подумайте, прежде чем произнести слова «я не могу», чтобы мир не стал препятствием на вашем пути. Секрет открытия двери к успеху: здоровый оптимизм в сочетании с волей к победе.
Космический совет: все в ваших руках — неуверенность для вас губительна.
♊ Рыбы
Вот вам цитата из сети: «То, что кто-то не любит вас так, как вам бы хотелось, не означает, что он не любит вас всем сердцем, но как умеет». Управление вашими ожиданиями — это то, чему стоит поучиться Рыбы. Мы все разные — и проявляем свои эмоции и чувства по-своему. У каждого человека есть внутренняя борьба с самим собой. Так что когда близкий вам человек сегодня на вас накричит, не обижайтесь. Скорее всего, он только что проиграл очередной раунд своей борьбы.
Космический совет: ключевое слово дня — «понимание».
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля.
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