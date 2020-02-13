Страшные кадры с места гибели в ДТП восьми граждан Украины под Псковом

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 112

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на трассе Р-23 столкнулся с большегрузом несколько часов назад.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на МВД подтвердила, что погибшие в ДТП на трассе Р-23, являются гражданами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегруза погиби восемь человек. Еще двое — украинец и белорус.

В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии с места трагедии и данные по пострадавшим.

  1. Вячеслав Р., 1986 года рождения
  2. Михаил З., 1981 года рождения

Обстоятельства аварии уточняются.

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