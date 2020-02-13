Страшные кадры с места гибели в ДТП восьми граждан Украины под Псковом
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на трассе Р-23 столкнулся с большегрузом несколько часов назад.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на МВД подтвердила, что погибшие в ДТП на трассе Р-23, являются гражданами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегруза погиби восемь человек. Еще двое — украинец и белорус.
В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии с места трагедии и данные по пострадавшим.
- Вячеслав Р., 1986 года рождения
- Михаил З., 1981 года рождения
Обстоятельства аварии уточняются.
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