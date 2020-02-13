Страшные кадры с места гибели в ДТП восьми граждан Украины под Псковом

Глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на МВД подтвердила, что погибшие в ДТП на трассе Р-23, являются гражданами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегруза погиби восемь человек. Еще двое — украинец и белорус.

В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии с места трагедии и данные по пострадавшим.

Вячеслав Р., 1986 года рождения Михаил З., 1981 года рождения

Обстоятельства аварии уточняются.