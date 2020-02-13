Трамп не может найти человека для переговоров с Россией по вооружениям

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации назначить спецпосланника для обсуждения с Россией соглашения по контролю над вооружениями. Однако до сих пор найти подходящего человека не удалось, пишет Politico со ссылкой на бывших чиновников.

Кандидата на должность пытаются подобрать с конца прошлого года. Известно о рассмотрении трех кандидатур. В первую очередь речь идет о Ричарде Берте, который ранее был главным переговорщиком по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Во-вторых, на пост переговорщика предлагается Маршалл Биллингсли из американского министерства финансов. В-третьих, Стивен Хэдли, занимавший должность советника по национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем.

Один из источников заявил газете, что список потенциальных кандидатов был направлен главе Госдепартамента США Майклу Помпео несколько недель назад.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен рассказал, что скоро Вашингтон возобновит с Москвой переговоры о контроле над вооружениями. Сейчас между странами сохраняет силу только один договор об их ограничении — упомянутый СНВ. Речь во время обсуждений может идти о его продлении.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал российское оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ.