«Поженились спустя 11 лет»: Александр Тютин об отношениях со второй женой

В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актер Александр Тютин признался: со своей второй женой Ириной он прожил более 25 лет. Знакомство произошло на съемках фильма в Канаде, где девушка была помощником режиссера. Их случайный роман не должен был привести к чему-то серьезному. Однако спустя несколько лет пара сыграла свадьбу.

«Я ей говорил: „Ты привлекательна. Я чертовски привлекателен“. Так и встречались. Планов пожениться при этом никаких не было. Поженились только спустя 11 лет, когда появилась возможность купить свою квартиру», — рассказал Александр.

Тютин отметил, что он у Ирины далеко не первый мужчина. До брака с актером женщина успела трижды побывать замужем.

«У Ирины я стал четвертым супругом и, надеюсь, последним», — с улыбкой заметил артист.

Instagram @aleksandrtiutin2562

По словам Тютина, за долгие годы совместного проживания в их жизни случалось всякое. Иногда ссоры затягивались и казалось, влюбленные вот-вот расстанутся навсегда. Но этого не случилось. К счастью, их чувства с годами только крепли. Александр заявил: Ирина — женщина его мечты. В ней воплощено все то, чего так не хватало актеру в молодости. Именно поэтому пара до сих пор вместе.

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