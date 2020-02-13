Историк моды Александр Васильев «разобрал» гардероб 46-летней Марии Мироновой. Осенью прошлого года знаменитость родила второго ребенка. Поэтому, в первую очередь, fashion-эксперт похвалил «подопечную» за прекрасную физическую форму после недавних родов. Васильев посоветовал ровесницам актрисы брать с нее пример, пишет 7days.

«Выглядит она для своего возраста просто превосходно: молодо, свежо, ее главный козырь — замечательная фигура», — поделился мнением модный эксперт.

Александр Васильев подчеркнул, что Мироновой удается выбирать «правильную одежду, обувь и аксессуары». По его мнению, светлые нюдовые оттенки в нарядах знаменитости ее очень молодят.

Только один предмет из гардероба кинозвезды очень смутил историка моды. Эксперт решил уберечь Марию Миронову от возможного фиаско в будущем.

«Дам ей лишь один совет — больше не носить джинсы на бедрах. Ей это не идет, и главное, сейчас такие уже не в моде», — заявил Васильев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Миронова впервые прогулялась по Москве с четырехмесячным сыном.