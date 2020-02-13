«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Историк моды сделал полный разбор гардероба актрисы и похвалил ее за хорошую форму после недавних родов.
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, /Ковалев Петр, / Бобылев Сергей, /Смертин Павел
Историк моды Александр Васильев «разобрал» гардероб 46-летней Марии Мироновой. Осенью прошлого года знаменитость родила второго ребенка. Поэтому, в первую очередь, fashion-эксперт похвалил «подопечную» за прекрасную физическую форму после недавних родов. Васильев посоветовал ровесницам актрисы брать с нее пример, пишет 7days.
«Выглядит она для своего возраста просто превосходно: молодо, свежо, ее главный козырь — замечательная фигура», — поделился мнением модный эксперт.
Александр Васильев подчеркнул, что Мироновой удается выбирать «правильную одежду, обувь и аксессуары». По его мнению, светлые нюдовые оттенки в нарядах знаменитости ее очень молодят.
Только один предмет из гардероба кинозвезды очень смутил историка моды. Эксперт решил уберечь Марию Миронову от возможного фиаско в будущем.
«Дам ей лишь один совет — больше не носить джинсы на бедрах. Ей это не идет, и главное, сейчас такие уже не в моде», — заявил Васильев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Миронова впервые прогулялась по Москве с четырехмесячным сыном.
Нашли ошибку?