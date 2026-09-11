«До сих пор не осознала»: дочь Порошиной и Куценко вышла замуж

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Поклонников удивило как место бракосочетания, так и выбор наряда невесты.

Что известно о дочери Порошиной и Куценко

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Дочь Порошиной и Куценко вышла замуж за айтишника

Дочь заслуженного артиста России Гоши Куценко и актрисы Марии Порошиной, 30-летняя Полина, вышла замуж. Об этом сама девушка сообщила в личном блоге, опубликовав видео с церемонии.

На кадрах Полина и ее избранник находятся на театральной сцене, обмениваются кольцами, а после этого обнимаются. Ролик актриса подписала короткой фразой: «Я до сих пор не осознала».

Поклонников удивил не только выбор места бракосочетания, но и образ Полины. Девушка отказалась от привычного свадебного платья и появилась перед женихом в брючном костюме.

Имя супруга и подробности торжества актриса пока не раскрыла. Однако ранее Гоша Куценко рассказывал о новом избраннике дочери. По словам артиста, молодой человек работает в сфере IT и не имеет отношения к кино и театру.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская фигуристка Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу. Праздник прошел в одном из московских отелей, а среди гостей были представители спорта и шоу-бизнеса.

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