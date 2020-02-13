В Госдуме предложили ввести скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг

Скидку на оплату услуг ЖКХ предложили ввести для граждан, которые оплачивает счета в электронной форме. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов, сообщает ФАН.

В письме к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву парламентарий напоминает, что оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) остается весомой статьей расходов россиян. По закону, граждане могут получать счета в бумажном и электронном виде, но возможность отказаться от бумажного носителя не предусмотрена.

Если же плательщик использует лишь электронный вариант оплаты, отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на ЖКУ, так как в этом случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты, говорит Чернышов. При этом возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться.

Размер финансового бонуса, по словам депутата, можно рассмотреть после принятия такого решения.

Кроме того, компании, которые печатают рекламу на квитанциях, могут выплачивать россиянам процент в качестве компенсации за услуги ЖКХ, считает политик.

Ранее 5-tv.ru писал, как уменьшить плату за услуги ЖКХ.