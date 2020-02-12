Житейские хитрости: Как уменьшить плату за услуги ЖКХ
Эксперты назвали несколько способов, при помощи которых можно сэкономить деньги.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, globallookpress.com /Julian Stratenschulte, /Gene Blevins, /Ulrich Niehoff, /Alexandra Schuler, /Komsomolskaya Pravda
Эксперты рассказали о некоторых хитростях, благодаря которым, можно уменьшить ежемесячную плату за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщают «Дни.ру», прежде всего, необходимо следить за состоянием пылесоса. Если его фильтр забит, то теряется мощность всасывания, а следовательно, и эффективность использования. Таким образом, приходится затрачивать на уборку больше времени и электроэнергии.
Как выяснилось, при стирке есть тоже определенные лайфхаки. Например, чтобы сэкономить ресурсы, нужно нагревать воду в стиральной машине до максимума и уменьшать показатель оборотов при отжиме.
Кроме того, сберечь электроэнергию поможет установка специальных ламп и своевременное выключение из сети приборов.
Снизить расход воды на десять тысяч литров в год поможет установка на бачок унитаза кнопки экономного слива. Кроме того, согласно подсчетам экспертов, уменьшить потребление воды в полтора или два раза поможет замена приемов ванны душем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ.
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