В День всех влюбленных, а также весь ближайший месяц после праздника Солнце будет находиться в созвездии Водолея, заряжая всех людей альтруизмом, дружелюбием и жизнерадостностью. По словам астрологов, в данный период следует реализовать планы по улучшению жизни, пишет «7Дней.ру».

Солнце в Водолее традиционно начинает пору хороших перемен. Это время неиссякаемого оптимизма и веры во все самое лучшее. Вам непременно захочется осчастливить тех, кто рядом, и творить добро, не ожидая ничего взамен.

Несмотря на мечтательность Водолея, Солнце в данном знаке призывает к действиям. Люди стремятся изменить мир, сделать его лучше и совершеннее. Однако следует быт осторожными, поскольку этот период грозит непредсказуемостью в поведении, как окружающих, так и вас самих. Поступки могут казаться нелогичными и странными, поэтому ищите единомышленников и того, кто вас понимает.

Советы:

Откажитесь от серьезных дел и начинаний 14 февраля;

Не шокируйте людей своими выходками;

Не идеализируйте мир;

Применяйте оригинальность на работе, в творческой деятельности и для покорения сердец тех, кто вам небезразличен, и вы точно не останетесь незаметными.

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