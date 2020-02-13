Солнце в знаке Водолея: каким будет 14 февраля — День всех влюбленных

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Мия Субботина
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По мнению астрологов, с этого дня наступает период неиссякаемого оптимизма и жизнерадостности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Simon Belcher

В День всех влюбленных, а также весь ближайший месяц после праздника Солнце будет находиться в созвездии Водолея, заряжая всех людей альтруизмом, дружелюбием и жизнерадостностью. По словам астрологов, в данный период следует реализовать планы по улучшению жизни, пишет «7Дней.ру».

Солнце в Водолее традиционно начинает пору хороших перемен. Это время неиссякаемого оптимизма и веры во все самое лучшее. Вам непременно захочется осчастливить тех, кто рядом, и творить добро, не ожидая ничего взамен.

Несмотря на мечтательность Водолея, Солнце в данном знаке призывает к действиям. Люди стремятся изменить мир, сделать его лучше и совершеннее. Однако следует быт осторожными, поскольку этот период грозит непредсказуемостью в поведении, как окружающих, так и вас самих. Поступки могут казаться нелогичными и странными, поэтому ищите единомышленников и того, кто вас понимает.

Советы:

  • Откажитесь от серьезных дел и начинаний 14 февраля;
  • Не шокируйте людей своими выходками;
  • Не идеализируйте мир;
  • Применяйте оригинальность на работе, в творческой деятельности и для покорения сердец тех, кто вам небезразличен, и вы точно не останетесь незаметными.

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Солнце в знаке Водолея: каким будет 14 февраля — День всех влюбленных

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