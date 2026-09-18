Путин дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 83 0

Ранее глава государства призвал россиян ответственно подойти к этому делу.

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства принял участие в выборах в электронном формате.

Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Избирательные участки по всей России будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Принять участие в голосовании смогут граждане, которым исполнилось 18 лет. Избирателям доступно несколько способов волеизъявления: они смогут проголосовать с помощью бумажного бюллетеня на избирательных участках города по месту регистрации или в электронном формате.

Всего в единый день голосования запланировано более 2,2 тысяч кампаний разного уровня. Предстоит заместить свыше 20 тысяч мандатов и выборных должностей.

Ранее Владимир Путин призвал россиян ответственно подойти к голосованию на выборах в Госдуму. Глава государства подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. От выбора граждан зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте, в регионах и на местном уровне.

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