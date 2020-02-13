СК задержал мужчину, бросившего своих двоих детей в «Шереметьево»

СК задержал мужчину, бросившего двоих своих детей в аэропорту «Шереметьево».

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных статьи 125 УК РФ („Оставление в опасности“), пунктов „а“, „г“ части 2 статьи 117 УК РФ („Истязание“), ч. 3 статьи 158 УК РФ („Кража“). В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СК.

26 января в аэропорту «Шереметьево» были обнаружены оставленные без присмотра пятилетний и восьмилетний мальчики. В рюкзаке одного из них была записка отца с просьбой поместить детей на время в приют.