PlayStation опубликовала ролик ко Дню святого Валентина. Необычный подход удивил фанатов

PlayStation опубликовала на YouTube праздничный ролик ко Дню святого Валентина. Создатели видео весьма креативно подошли к поздравлению фанатов.

В ролике есть всего один символ предстоящего торжества — сердце. Однако и ему в компании нашли оригинальную нетрадиционную интерпретацию.

Сюжет видео развивается как в классическом хорроре. На кадрах группа военных спускается в подземный тоннель. В жутком заброшенном помещении они находят множество бьющихся человеческих сердец, подключенных к неким машинам.

«Почувствуйте больше, чем любовь, в этот День святого Валентина», — подписали публикацию создатели ролика.

Очевидно под чувством, которое «больше, чем любовь», авторы подразумевали страх.

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