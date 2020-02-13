Адвокат Сергей Жорин озвучил необычные факты из жизни Лолиты с пятым мужем

В ходе очередного слушания по делу о разводе Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым ее адвокат Сергей Жорин поделился со следствием любопытными фактами, пишет сайт KP.RU. Так, стало известно, что у пятого мужа певицы предположительно было несколько браков.

«Суд спросил, где Иванов регистрировал свой предыдущий брак, он стал уточнять, какой именно суд имеет в виду брак. Из чего мы сделали вывод, что предыдущих браков было много», — пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что до знакомства с Лолитой фитнес-тренер состоял в отношениях со взрослой женщиной. Дама была старше супруга на 20 лет. В этом браке мужчина получил российское гражданство. Позже, вступив в законные отношения с артисткой, Иванов оформил израильский паспорт. Адвокат Сергей Жорин считает, что Денис всегда действовал из корыстных побуждений, женясь на богатых и знаменитых. Сегодня юрист настаивает на признании обоих браков фиктивными.

Денис Иванов и Лолита Милявская. ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин

В числе прочего, вскрылась еще одна странная подробность совместного проживания Лолиты и Дмитрия: любимый супруг регулярно давал певице опасные БАДы под видом витаминов.

«Лолита отправила эти препараты на экспертизу — у нее возникли сомнения, когда она стала выяснять, с кем жила. Выяснилось, что в этих препаратах есть составляющая, которая наносит вред здоровью», — утверждал Жорин.

Отношения Лолиты и фитнес-тренера длились девять лет. О намерении пары развестись стало известно летом 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Лолита, Волочкова и Аллегрова больше не хотят мужей-альфонсов.