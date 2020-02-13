Шок-контент: «Живой Кен» показал экстремальное декольте и рассказал о предстоящей «большой операции»
Фанаты считают, что на этот раз 36-летний Родриго Альвес зашел в экспериментах со внешностью слишком далеко.
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Фото, видео: Instagram @rodrigoalvesuk
Бразильская модель Родриго Альвес по прозвищу «живой Кен» опубликовал в Instagram фото, на котором продемонстрировал экстремальное декольте. На снимке знаменитость позирует в черном облегающем платье. Clutch пишет, что манекенщик вставил силиконовые импланты в грудь совсем недавно.
Родриго Альвес поделился с фанатами — совсем скоро ему предстоит пережить «большую операцию». Вот только он не уточнил, какая из частей тела подвергнется хирургическому вмешательству на этот раз. Поклонники «живого Кена» всерьез обеспокоены — неужели речь идет о смене пола? Подтверждений этому пока нет.
Несмотря на опасения по поводу смены пола кумира, фанаты вовсю расхваливают его внешность в комментариях под новым постом.
«Моя красивая волшебная сестренка!»
«Грудь отлично смотрится, размер идеальный»;
«Фея! Фантастика!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «живой Кен» из Бразилии примет участие в «Евровидении».
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