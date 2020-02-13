Шок-контент: «Живой Кен» показал экстремальное декольте и рассказал о предстоящей «большой операции»

Бразильская модель Родриго Альвес по прозвищу «живой Кен» опубликовал в Instagram фото, на котором продемонстрировал экстремальное декольте. На снимке знаменитость позирует в черном облегающем платье. Clutch пишет, что манекенщик вставил силиконовые импланты в грудь совсем недавно.

Instagram @rodrigoalvesuk

Родриго Альвес поделился с фанатами — совсем скоро ему предстоит пережить «большую операцию». Вот только он не уточнил, какая из частей тела подвергнется хирургическому вмешательству на этот раз. Поклонники «живого Кена» всерьез обеспокоены — неужели речь идет о смене пола? Подтверждений этому пока нет.

Instagram @rodrigoalvesuk

Несмотря на опасения по поводу смены пола кумира, фанаты вовсю расхваливают его внешность в комментариях под новым постом.

«Моя красивая волшебная сестренка!»

«Грудь отлично смотрится, размер идеальный»;

«Фея! Фантастика!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «живой Кен» из Бразилии примет участие в «Евровидении».