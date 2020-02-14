«Газпром нефть» откажется от новых небоскребов в Петербурге в пользу делового пространства с парком. Над новой архитектурной концепцией развития Охтинского мыса в Санкт-Петербурге работают сразу несколько архитектурных бюро, но пока их состав не разглашается. Об этом в рассказала член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина.

Близость к историческому центру города и реализованные за последние годы проекты реновации бывшей промышленной зоны на Охте сделали этот район одним из самых перспективных для общественно-делового развития. Еще в 2006 на территории бывшего судостроительного завода на Охтинском мысу планировалось построить первый в городе небоскреб «Охта центр» со штаб-квартирой «Газпрома». Но в дальнейшем проект перенесли на альтернативный участок на берегу Финского залива, где в 2018 году построили еще более масштабный «Лахта Центр», который стал самым высоким зданием Европы.

На этой неделе «Газпром нефть» раскрыла первые подробности новой программы развития Охтинского мыса. Через несколько лет там может появиться деловой комплекс с общественными пространствами на первом этаже и ландшафтным парком вокруг.

«На первом уровне будет создано несколько общественных пространств. В офисной части на верхних этажах появятся центры развития международных и технологических проектов ''Газпром нефти’’», — рассказала Илюхина.

Высота сооружения не превысит разрешенных для этого района 28 метров и поэтому не станет выделяться среди окружающих построек района, сообщила Елена Илюхина. При его строительстве будут использованы экологичные материалы и энергоэффективные технологии. Согласно планам компании, новый инновационный комплекс должен стать одним из крупнейших примеров ‘’зеленого'' девелопмента в России.

При условии реализации заявленных планов, создание общественно-делового комплекса с ландшафтным парком на Охтинском мысу может стать в один ряд с крупнейшими проектами «зеленого» строительства последних лет, в числе которых московский парк Зарядье.

Стала известна судьба участков культурного наследия на территории Охтинского мыса. «Они станут частью ландшафта создаваемого парка. Таким образом, будет обеспечена сохранность. Мы планируем свой проект исходя из тех ограничений, которые установлены. Стоит отметить, что на наш участок приходится только треть охранных территорий Охтинского мыса. В итоге на них просто не будет вестись строительство, а после окончания строительства эти территории станут органичной частью парка», — заверила Елена Илюхина.

Напомним, что археологические раскопки на Охтинском мысе проводились по заказу «Газпром нефти» в период с 2006 по 2010 год. Исследования показали, что крепость Ниеншанц оказалась разрушена до основания после русско-шведской войны. Участки, где были выявлены фрагменты объекты культурного наследия занимают чуть больше 15% территории предполагаемого проекта «Газпром нефти». В прошлом году Минкульт определил охранные зоны на Охтинском мысу, а инвестора обязал выполнить их консервацию и благоустройство в течение 60 месяцев.

Это будет первый подобный частный инвестпроект в Санкт-Петербурге, когда собственник участка создает с нуля новую общедоступную парковую зону. В случае успешной реализации планов инвестора, обновленный Охтинский мыс станет продолжением программы развития района Охты, где за последние годы появились несколько новых жилых комплексов, центр «Охта Молл» и большой творческий кластер Artplay.

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