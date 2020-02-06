Почему реконструкция бастиона Петропавловской крепости в Петербурге оказалась под угрозой?

В центре Петербурга из-за спора между музейщиками и археологами застыли работы по реконструкции Меншикова бастиона Петропавловской крепости. Один из символов города на Неве в аварийном состоянии, но реставрировать его не позволяет обнаруженный под ним исторический фрагмент дерево-земляного вала, что был в основе самой первой крепости.

Ценность стен первого здания в городе ни у кого не вызывает сомнений. Другое дело, что три столетия вал под грунтом и бетонной стяжкой был, как зуб под коронкой. Теперь он вскрыт и вот-вот рассыплется. А музейщики, увы, не стоматологи.

Как спасти исторические памятники, разбирался Максим Облендер.

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