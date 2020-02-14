Лексейка, партизан Алеша, Алексей Ботян: яркие страницы жизни легендарного разведчика

Невосполнимой потерей назвали в Службе внешней разведки уход из жизни Алексей Ботяна. Свои соболезнование выразил Владимир Путин. Легендарный разведчик, Алексей Ботян в годы войны провел несколько дерзких операций в тылу, в том числе — спас польский Краков от уничтожения.

Эта история легла в основу романа «Майор Вихрь». Кстати, «Вихрь» — реальный позывной Ботяна, но большая часть его биографии остается засекреченной. Все, что известно — собрал Георгий Гривенный.

«Меня звали Лексейка… Пришла команда с центра: Лексейку направить в город Краков. Желающие есть пойти с ним?» — рассказывал в одном из интервью легендарный разведчик.

Лексейка, партизан Алеша, Алексей Николаевич Ботян. Последнее интервью, накануне 103-го дня рождения и 75-летия главного подвига его жизни. Тогда желающих войти в его диверсионную группу, которой в финале миссии предстояло спасти древний и красивый польский город Краков, набралось больше сотни — весь партизанский отряд. А сейчас от желающих послушать отбоя не было. Ведь кажется это сама история говорит с тобой.

«Гитлер дал команду уничтожить город Краков. Мы нашли одного из немецких офицеров. Он был поляк по национальности. Это помогло мне. И тот склад, где они хотели взорвать оттуда, мы вложили мину. Взрыв был такой сильный, что не только это здание, все дома вокруг были разрушены. Этим самым я не дал Гитлеру уничтожить город Краков», — вспоминал об этих героических днях Ботян.

Взрыв Ягелонского замка, который фашисты использовали как «накопительный склад» взрывчатки для подрыва всего Кракова, просто обезоружил их — план Гитлера с треском провалился, до конца войны оставалось четыре месяца. Красная Армия шла к Берлину настоящим победным вихрем.

В 1967-м по роману Юлиана Семенова снимут фильм, которому суждено стать культовым. Отважный, смелый, дерзкий, неудержимый подпольщик-диверсант «майор Вихрь» списан с как раз с Алексея Ботяна. Актеры, игравшие в черно-белом кино, и представить себе не могли, кто прообраз главного героя. Потому что сам Ботян в тот момент продолжал служить Родине в условиях глубокой конспирации за границей.

Он был изобретателен и многолик, а потому не уловим. В украинском Овруче завербовал истопника при штабе и взорвал дом с десятками высших офицеров Вермахта. Потом, фактически в одиночку, с небольшим отрядом, захватил польский городок Илже, освободив из плена партизан. Да и вообще, как-то признался, что он не Ботя̀н, а Бо̀тян, что в переводе с польского значит «аист».

Успел родиться еще в Российской империи, вырос в Польше, с юности свободно говорил на четырех языках, и — еще один зигзаг судьбы — встретил Вторую мировую еще в рядах польской армии, 1 сентября 1939 года.

Его трижды представляли к золотой звезде Героя СССР в 1945-м, 1965-м, и 1974-м. Но каждый раз она проходила мимо, возможно как раз из-за новых заданий, с которых до сих пор не снят гриф «Секретно». Но Ботян, как настоящий разведчик умел ждать, и свою «главную звезду» получил в мае 2007-го, в возрасте 90-лет из рук президента России.

«Красивейший город Европы, Краков, был сохранен и для Польши и для всей мировой культуры во многом благодаря его личному мужеству», — заявил на награждении Владимир Путин.

Ответное слово носителя части и польской крови Ботяна, произнесенное почти 13 лет назад, звучит и сейчас — актуально.

«Более 600 тысяч человек погибло за освобождение Польши, и мне сейчас непонятны действия польского правительства, которое стремится, во что бы то ни стало перечеркнуть историю, осквернить память наших воинов и забыть историю войны», — сказал тогда ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Алексей Ботян.

Впрочем, его имя — до сих пор на памятнике в польском городке Илже. Так и написано: «Партизан Алеша, чей подвиг останется жить навсегда».

«Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он восхищался подвигами этого человека, восхищала его смелость, патриотизм, мужество. Восхищался всем его жизненным путем. Совсем недавно, буквально на днях, готовилась поздравительная телеграмма от имени президента по случаю дня рождения Ботяна», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свой 103-й день рождения, всего три дня назад, Алексей Николаевич играл в шахматы и, как всегда, побеждал. Коллега и давний друг и партнер по играм уверяет, что не поддавался.

Вот и в самом конце самого последнего интервью Алексея Николаевича Ботяна попросили что-нибудь сказать новым поколениям.

«Родина у нас одна. И защищать ее надо любыми средствами. И вплоть до того, что если надо погибнуть, на это нужно решаться», — подчеркнул легендарный разведчик.