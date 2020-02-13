МВД проверяет публикации «Медузы» и других изданий на наркопропаганду
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что «Медуза», ВВС и «Радио Свобода» проводят работу «по легализации наркопотребления» в России.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков
МВД России проверяет «Медузу», «Радио Свободы» и BBC на пропаганду наркотиков, передает ТАСС со слов начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.
По его словам, полиция проверяет все СМИ без исключения, включая перечисленные. Это входит в прямые обязанности недавно созданного подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Создать такие подразделения во всех регионах страны в прошлом году поручил президент Владимир Путин.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что «Медуза», «Радио Свободы» и BBC стоят в списке иностранных организаций, которые проводят работу «по легализации наркопотребления» в России.
Кроме того, депутат сообщил, что комиссия предложит Думе рассмотреть проект об усилении административной ответственности за пропаганду и склонение к употреблению наркотиков в интернете, а также за предоставление электронных площадок для такой пропаганды. Вместе с тем Пискарев и его коллеги просят нижнюю палату ускорить рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за склонение к употреблению запрещенных веществ в сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Радио Свобода» попало в список СМИ-иноагентов.
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