Тело пропавшей женщины найдено на даче экс-прокурора Северной Осетии. Ирина Боженко пропала около месяца назад и до сегодняшнего дня о ней не было ничего известно.

Как стало известно 5-tv.ru, в бывшему старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры республики Игорю Чельдиеву пришли республиканские следователи согласно полученной оперативной информации.

После изучения территории участка под кучей сельхозмусора было найдено тело Боженко с, предварительно, проломленной головой.

В настоящее время Игорь Чельдиев находится в Следственном комитете и пока не дал никаких показаний по этому поводу.

В СМИ сообщалось, что 45-летняя Ирина Боженко являлась гражданской женой экс-прокурора. Она ушла из дома 4 января 2020 года и до сегодняшнего дня о ней не было ничего известно.