Американские ученые получили самые детальные в истории снимки поверхности Солнца

Американский телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) получил самые детальные в истории фотографии поверхности Солнца. Как сообщила пресс-служба Национального научного фонда США (NSF), на снимках впервые зафиксированы объекты размером до 30 километров. Изучение сделанных кадров позволит раскрыть причины катаклизмов, происходящих на поверхности небесного светила и объяснить, почему атмосфера Солнца раз горячее его поверхности.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona — no total solar eclipse required. 😎



