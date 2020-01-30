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Американские ученые получили самые детальные в истории снимки поверхности Солнца

, 5:02 | Карина Бернтгольц 65

Фотографии сделал солнечный телескоп DKIST. Диаметр его зеркала — четыре метра.

Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Kamal

Американский телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) получил самые детальные в истории фотографии поверхности Солнца. Как сообщила пресс-служба Национального научного фонда США (NSF), на снимках впервые зафиксированы объекты размером до 30 километров. Изучение сделанных кадров позволит раскрыть причины катаклизмов, происходящих на поверхности небесного светила и объяснить, почему атмосфера Солнца раз горячее его поверхности.

Национальная солнечная лаборатория в своем аккаунте в Twitter опубликовала короткое видео, на котором видно, как движется вещество в конвективных ячейках небесного тела. Отмечается, что во время его движения энергия доставляется из внутренних областей Солнца во внешние.

DKIST — самый большой солнечный телескоп в мире. Над его созданием работала коллаборация двух десятков научных институтов. Диаметр его зеркала равен четыре метра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда ждать губительную для Земли супервспышку на Солнце, по мнению астрофизиков.

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