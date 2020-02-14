Заядлый холостяк Тимур Батрутдинов скрывает свою 19-летнюю дочь?
Артист старается не афишировать свою личную жизнь.
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Фото, видео: Instagram @timurbatrutdinov
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, возможно, все эти годы скрывал от публики, что является отцом 19 летней девушки. Как пишет «СтарХит», некая девушка, отдыхавшая с сестрой известного юмориста Татьяной в одном из заграничных отелей, сообщила, что у него якобы есть дочь.
«У нее есть фотки с родителями Тимура с подписью на английском про бабушку. Недавно она тусила вместе с Тимати. Все думали, это очередная его *********, но потом оказалось, что ей все папочка организовал», — якобы заявила та девушка.
В материале издания также приводится фото паспорта девушки по имени Елизавета Тимуровна Батрутдинова 2000 года рождения.
К слову, артист в свои 42 года ни разу не был женат, хотя ему часто приписывали романы с известными теледивами, особенно Ольгой Бузовой. 11 февраля Тимур Батрутдинов встретил очередной день рождения холостяком.
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