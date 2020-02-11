Почему Тимур Батрутдинов встретил очередной день рождения холостяком

Очередной день рождения Тимур Батрутдинов вновь встретил в качестве неженатого человека. Шоумену исполнилось 42 года, и на этот момент у него до сих пор нет дамы сердца.

Тимур начал путь к славе после окончания университета экономики и финансов Петербурга и службы в армии. Юморист стал писать тексты для команды КВН «Незолотая молодежь», а чуть позже начал сниматься в Comedy Club. В 2009 году молодого человека признали самым популярным по мнению зрителей резидентом. Батрутдинов шутил, что тому способствовала его красивая внешность.

После популярности Comedy Club артиста стали часто приглашать в другие проекты на телевидении и эпизодические роли в кино. И хотя Тимур часто появлялся на экране, его личная жизнь долго скрывалась под завесой тайны. Поклонницы недоумевали, почему успешный и привлекательный комик одинок.

В студенческие годы Батрутдинов встречался с однокурсницей Тамарой Ароновой. Девушка познакомила парня с родителями. Ее папа устроил Тимура тамадой в свое агентство по проведению торжеств. Георгий Аронов остался о нем хорошего мнения, но до свадьбы с дочерью дело не дошло.

Другие мимолетные романы юмориста тоже не кончились хэппи-эндом. В отчаянье найти спутницу жизни в 2015 году Батрутдинов стал героем шоу «Холостяк». Из 25 претенденток на роль его невесты он выбрал Дарью Канануху. Но отношения с ней закончились спустя несколько месяцев. Тогда Даша намекнула, что это произошло по инициативе Тимура.

В 2018-м артиста увидели с блондинкой по имени Алиса, а через две недели — с Аленой Шишковой — его партнершей по рекламе. Холостяк жаловался, что каждое его появление на публике с девушкой становится поводом для слухов.

Прошлой осенью Тимур решился на новое шоу по поиску второй половины — «План Б». На пару с ним главной героиней проекта стала Ольга Бузова, с которой ее давнему знакомому Батрутдинову также не раз приписывали роман. В финал реалити-шоу прошли Маргарита Гаврилова и Елизавета Аниховская, но комик не сблизился ни с одной из них.

Как считают СМИ, строить крепкие отношения шоумену мешают прошлые разочарования. Многие девушки видели в звезде Comedy Club выгодную партию, но не возлюбленного. Одна из таких барышень попросила у Тимура 100 тысяч рублей на третий день знакомства на погашение несуществующего долга, а другая вовсе оказалась эскортницей. И все же холостяк не теряет надежд.

«Моя свобода дорого стоит. Привыкаешь к тому, что твой быт ориентирован только на тебя. Наверное, еще не нашел своего человека. Спрашивают, какой должна быть эта девушка. Откуда же я знаю! Наверное, та, недостатки которой мне будут нравиться, а достоинства не станут раздражать. На мне громадная ответственность — продолжение фамилии», — сказал Батрутдинов в интервью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова нежно поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения.