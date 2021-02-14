Святой Валентин и Трифон-мышегон: что нужно и чего нельзя делать 14 февраля

Многие люди в разных уголках мира отмечают 14 февраля День святого Валентина. Легенда о христианском священнике и враче, жившем во времена римского императора Клавдия II, получила распространение среди католиков уже в позднее средневековье. Согласно преданию, император запретил молодым мужчинам вступить в брак, чтобы мысли о семье не отвлекали их на поле битвы. Валентин же тайно венчал влюбленных, за что в конце концов и принял мученическую смерть. Святого теперь считают покровителем всех влюбленных, а традиция отмечать праздник так понравилась во всем мире, что распространилась, независимо от вероисповедания.

А православные 14 февраля чтут память святого мученика Трифона Апамейского, который жил в III веке в Малой Азии. По легенде, с юных лет он обладал даром исцелять людей и изгонять бесов. Так, он прославился тем, что изгнал беса из дочери римского императора Гордиана. Трифон также известен тем, что спас от голода жителей родной деревни, силой молитвы изгнав вредителей, уничтожавших урожай. Будущий святой проповедовал веру в Христа помогал страждущим.

Однако, когда на престол вступил гонитель христиан Декий, он велел схватить Трифона. Его долго избивали палками и жестоко пытали, но не смогли добиться, чтобы он отрекся от веры. В конце концов несчастного приговорили к смертной казни. По преданию, в последние минуты своей жизни Трифон усердно молился и предал Богу душу прежде, чем палачи занесли меч над его головой. Христиане похоронили тело на родине, но позже мощи святого были перенесены в Константинополь, а оттуда в Рим.

На Руси святой мученик Трифон издавна пользовался особым почитанием благодаря преданию. Рассказывали, что при Иване Грозном во время царской охоты улетел кречет, которого царь очень любил. Правитель приказал отыскать птицу сокольничему по имени Трифон Патрикеев. Тот объехал все окрестности, но все безуспешно. На третий день изнуренный поисками мужчина остановился в том месте, который теперь называется Марьина роща и, помолившись своему святому покровителю, заснул. Во сне он увидел юношу на белом коне, державшего на руке кречета. Он велел сокольничему взять птицу и отправляться к царю, ни о чем не тревожась. Проснувшись, мужчина действительно увидел на сосне пропавшего кречета. На месте чудесного явления спустя время Трифон Патрикеев построил часовню в честь святого мученика Трифона, а позже там появилась церковь.

Что нужно делать 14 февраля

На Руси этот день называли «Трифонов день», «Трифон-перезимник», «Трифон-мышегон» и просто «Трифон». Считалось, что в этот день можно заговорить мышей и, если повезет, совсем изгнать их из села. А девушки молились святому Трифону о хороших женихах, поскольку впереди масленичные гуляния и период свадеб. День святого Валентина добавил к этому списку обычай дарить любимым открытки в форме сердечек — валентинки, а также небольшие подарки. День также считается благоприятным для помолвки и для свадьбы.

Чего нельзя делать 14 февраля

На Руси считали, что в этот день нельзя покупать ножи и вообще баловаться с острыми предметами — это может принести несчастье. Избегали также люди перешагивать через кочергу и веник.

Приметы на 14 февраля

Если поклясться друг другу в любви и верности 14 февраля, ничто не сможет разлучить пару.

Нечаянно разбить зеркало в этот день считается хорошей приметой — вместе со стеклом разобьются вдребезги все разногласия.

Если на улице к вам подойдет собака, ваш супруг (супруга) будет верным и преданным, а если кошка или кот — своевольным, легкомысленным и ненадежным.

Есть и приметы, связанные с погодой: если на Трифона ночь звездная, весна будет поздней. А если 14 февраля идет снег, весна будет дождливой.

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