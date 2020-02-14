Режиссер Бекмамбетов расскажет подробности съемок первого вертикального фильма

Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что готов перевернуть российский кинематограф в буквальном смысле с ног на голову, пишет сайт Teleprogramma.pro. Его новая картина «Девятаев» будет первым полнометражным фильмом, снятом в вертикальном формате. Таким образом, любой желающий сможет посмотреть блокбастер даже на своем смартфоне.

Биографическая драма повествует о подвиге Михаила Девятаева. 8 февраля 1945 года советский летчик чудом смог выбраться из плена фашистов и сообщить своему командованию о местоположении сверхсекретных объектов немецкой армии. Их последующее уничтожение значительно повлияло на исход войны.

Советский летчик Михаил Девятаев с внуком. Фото: Медведев Михаил/Фотохроника ТАСС

О том, как именно будет реализован интересный замысел, Бекмамбетов расскажет на онлайн пресс-конференции 17 февраля. Спикеры мероприятия — сам режиссер кинокартины, продюсеры проекта Игорь Угольников и Игорь Мишин, актер главной роли Павел Прилучный, сын Михаила Девятаева и консультант фильма Александр Девятаев. По предварительным оценкам, бюджет блокбастера составит десять миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Билли Айлиш опубликовала саундтрек к 25-му фильму о Джеймсе Бонде.