Билли Айлиш опубликовала саундтрек к 25-му фильму о Джеймсе Бонде.

«Инструментал эпичен, как и ее голос. Это напоминает мне о потрясающей музыке начала 2000-х… Моя новая любимая песня»;

«Мрачно и навязчиво. Идеально для последнего фильма с участием Крейга в роли Бонда»;

«Эта песня идеально подходит! Она остается верной стилю Билли, в то же время добавляя элементы музыки в Джеймса Бонда», — восхищаются поклонники.

Накануне Айлиш анонсировала выход саундтрека роликом, в котором звучало буквально несколько первых нот. В комментарии к видео она пообещала, что песня появится в сети 13 февраля в 16:00 по тихоокеанскому времени (в Москве это 3 часа ночи следующего дня).

Мировая премьера нового фильма об агенте 007, который называется «Не время умирать» назначена 31 марта. В России зрители увидят приключенческий боевик 9 апреля. В роли знаменитого агента британской разведки — по-прежнему Дэниэл Крэйг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Билли Айлиш выступила на 72-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» и умудрилась стать интернет-мемом, попав в кадр с недовольной гримасой на лице.