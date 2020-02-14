Бузова в сексуальном костюме поздравила фанатов с Днем Святого Валентина

Новая фотография Ольги Бузовой вызвала жаркие споры в комментариях под публикацией теледивы. Певица продемонстрировала подписчиком сексуальный наряд и поздравила их с Днем святого Валентина. Кадр поп-исполнительница выложила на своей странице в Instagram.

«С праздником, мои хорошие. Уметь любить — это дар. Не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это», — подписала пост знаменитость.

Instagram @buzova86

Мнения многочисленных фанатов разделились. Часть поклонников была шокирована чересчур откровенным фото. Фолловеры отметили, что такие фотографии лучше не выставлять на всеобщее обозрение.

«Зачем такое выкладывать?»

«Очень откровенно»;

«Ужас просто! Это надо было при себе оставить, а не выставлять эти игрища!» — прокомментировали юзеры.

Однако преданные фанаты пришли в восторг от такого пикантного снимка. Поклонники отметили, что возлюбленному звезды Давиду Манукяну сильно повезло.

«Ты шикарна»;

«Вау, Оля»;

«Богиня»;

«Куколка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, фанаты Бузовой высмеяли аксессуар звезды.