Бузова в сексуальном костюме поздравила фанатов с Днем Святого Валентина
Фанаты артистки написали, что возлюбленному звезды Давиду Манукяну сильно повезло с ней.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @buzova86
Новая фотография Ольги Бузовой вызвала жаркие споры в комментариях под публикацией теледивы. Певица продемонстрировала подписчиком сексуальный наряд и поздравила их с Днем святого Валентина. Кадр поп-исполнительница выложила на своей странице в Instagram.
«С праздником, мои хорошие. Уметь любить — это дар. Не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это», — подписала пост знаменитость.
Мнения многочисленных фанатов разделились. Часть поклонников была шокирована чересчур откровенным фото. Фолловеры отметили, что такие фотографии лучше не выставлять на всеобщее обозрение.
«Зачем такое выкладывать?»
«Очень откровенно»;
«Ужас просто! Это надо было при себе оставить, а не выставлять эти игрища!» — прокомментировали юзеры.
Однако преданные фанаты пришли в восторг от такого пикантного снимка. Поклонники отметили, что возлюбленному звезды Давиду Манукяну сильно повезло.
«Ты шикарна»;
«Вау, Оля»;
«Богиня»;
«Куколка», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, фанаты Бузовой высмеяли аксессуар звезды.
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