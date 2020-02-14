Поклонники Ольги Бузовой подшутили над ее «королевским» образом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в образе принцессы.

«Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети», — подписала пост певица.

В кадре знаменитость предстала в футболке собственного дизайна и короне. На заднем фоне виднеются воздушные шары. Вероятно, фото было сделано на праздновании дня рождения супруги футболиста Романа Шишкина. Однако фанаты зацепились за главное украшение певицы — корону. Подписчики исполнительницы оставили под публикацией несколько ироничных комментариев.

«Корона то не жмет?»;

«Корона маловата», — написали юзеры. Instagram @buzova86

Возлюбленный звезды блогер Давид Манукян не обратил внимания на едкие комментарии. Вместо этого он сделал роскошный комплимент любимой.

«Королева», — написал он.

К комплименту бойфренда поп-исполнительницы присоединились многочисленные поклонники Бузовой. За сутки снимок набрал почти 520 тысяч отметок «мне нравится» и более двух тысяч восхищенных комментариев.

«Кайфовая»;

«Принцесса»;

«Богиня», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова нежно поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения.