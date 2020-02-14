«Корона-то не жмет?» — фанаты Бузовой высмеяли аксессуар звезды
Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в образе принцессы.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Поклонники Ольги Бузовой подшутили над ее «королевским» образом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена в образе принцессы.
«Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети», — подписала пост певица.
В кадре знаменитость предстала в футболке собственного дизайна и короне. На заднем фоне виднеются воздушные шары. Вероятно, фото было сделано на праздновании дня рождения супруги футболиста Романа Шишкина. Однако фанаты зацепились за главное украшение певицы — корону. Подписчики исполнительницы оставили под публикацией несколько ироничных комментариев.
«Корона то не жмет?»;
«Корона маловата», — написали юзеры.
Возлюбленный звезды блогер Давид Манукян не обратил внимания на едкие комментарии. Вместо этого он сделал роскошный комплимент любимой.
«Королева», — написал он.
К комплименту бойфренда поп-исполнительницы присоединились многочисленные поклонники Бузовой. За сутки снимок набрал почти 520 тысяч отметок «мне нравится» и более двух тысяч восхищенных комментариев.
«Кайфовая»;
«Принцесса»;
«Богиня», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова нежно поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения.
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