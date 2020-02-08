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Завернутое в одеяло тело найдено в аварийном доме в центре Санкт-Петербурга

, 12:58 | Ниса Мурзанаева 31

Страшную находку обнаружили строители на улице Красноармейской.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lars Schreiber, Komsomolskaya Pravda, Sebastian Gollnow, Pascal Deloche; Известия / Алексей Майшев

Завернутое в одеяло скелетированное тело нашли в заброшенном здании в центре Санкт-Петербурга. Страшную находку обнаружили строители в доме № 11 на улице Красноармейской в Адмиралтейском районе.

Известно, что разложившееся тело находилось на третьем этаже нежилого, аварийного четырехэтажного дома под кучей строительного мусора. В полицию позвонил прораб строительной фирмы, который сделал страшную находку.

Правоохранители не смогли определить пол и возраст погибшего человека. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвич спустя полгода обнаружил в квартире скелет жены.

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