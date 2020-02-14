Бывший глава Сбербанка Абхазии Темур Бганба задержан в Москве

Бывший глава Сбербанка Абхазии Темур Бганба задержан на Петровском бульваре в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, 51-летний мужчина с 2018 года находился в межгосударственном розыске в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

17 января правоохранительные органы Абхазии направили российским коллегам запрос на задержание Темура Бганбы. 13 февраля он был заключен под стражу.

По версии следственных органов Абхазии, бывший глава Сбербанка заключил от имени финансовой организации договор о предоставлении кредита на сумму один миллион 959 тысяч долларов.

«У нас есть основания полагать, что заранее было известно, что кредит обслуживаться не будет и погашен не будет, то есть банком был выдан кредит, возможности погашения которого весьма сомнительны», — ранее заявлял заместитель генпрокурора Абхазии Эшсоу Какалия.

Темур Бганба был отстранен от должности осенью 2017 года и последнее время проживал в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беглого миллионера Олега Олдмана задержали в Москве.