Полуфинал конкурса «Учитель будущего» стартовал в Петербурге

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Всероссийский конкурс организован в рамках нацпроекта «Образование» и направлен на выявление лучших педагогических практик.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru

В Петербурге стартовал первый полуфинал Всероссийского конкурса «Учитель будущего». Он организован в рамках нацпроекта «Образование» и направлен на выявление лучших педагогических практик.

Отборочный тур был дистанционным. На этом этапе встретятся полсотни команд Северо-Запада.

«Не важно, это опытный человек или только начинающий. Я думаю, у всех равные шансы. Главное, для молодых — это тоже возможность проявить себя, показать свой опыт другим коллегам, свои инновации, свои наработки. Мы считаем, что и молодой, и опытный смогут проявить себя рамках этого конкурса», — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Команды учителей будут соревноваться в течение трех дней. В программе — дебаты, игры, мастер-классы. Победители смогут пройти зарубежную стажировку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конкурсе «Самая красивая страна».

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