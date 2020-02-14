Фигуристы Попова и Мозгов завершили карьеру
Дуэт стал победителем на зимней Универсиаде в 2019 году.
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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, Instagram @mozgov_sergey
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом они написали в Instagram.
23-летняя Бетина трогательно обратилась к болельщикам.
«Мне тяжело прощаться с вами, я чувствовала вашу поддержку всегда — в моменты наших триумфов, поражений, ошибок, травм», — написала она.
Бетина при этом иронизирует, что фанаты любили ее даже когда она «была толстая, а это почти всегда».
«Вы все равно умудрялись верить в меня и поддерживать, несмотря на порой жестокую критику в мой адрес, от которой невольно текли слезы, все равно находились люди, готовые сказать: „Ты все сможешь!“ Низкий Вам поклон. Всех люблю», — добавила она.
В свою очередь, 24-летний Сергей поблагодарил свою «замечательную партнершу за те непередаваемые эмоции и прекрасные победы». Он также высказал признательность всем тренерам за вложенный в него опыт. Мозгов добавил, что в дальнейшем планирует заняться тренерской карьерой.
Дуэт Поповой и Мозгова победил на зимней Универсиаде в 2019 году. Также они дважды занимали вторые места в финалах Кубка России (сезон-2016/17, 2018/19). На чемпионатах России Бетина и Сергей два раза становились четвертыми.
Ранее российская фигуристка, чемпионка Европы, Алена Косторная рассказала о завершении спортивной карьеры.
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