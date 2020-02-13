Чемпионка Европы Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры
Спортсменке предстоит на будущий год сдавать экзамены и поступать в университет.
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Фото, видео: Instagram @team_kostornaya_
Российская фигуристка, чемпионка Европы, Алена Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения спортивной карьеры. Об этом сообщает журнал Tatler.
16-летняя спортсменка призналась, что в будущем она не планирует становиться тренером. Звезда российского фигурного катания сейчас рассматривает два направления — журналистику и медицину.
«Знаю точно, что не хочу становиться тренером. А вот спортивным обозревателем или нейрохирургом — с удовольствием. В школе появляюсь редко и все задания высылаю преподавателям по почте», — заявила Косторная.
Фигуристка также отметила, что на будущий год ей предстоит сдавать ЕГЭ, поэтому она старается не забрасывать учебу, несмотря на плотный график тренировок.
Алена Косторная в 2020 году стала чемпионкой Европы. Годом ранее 16-летняяя фигуристка одержала победу в финале Гран-при.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии возмутились триумфом российских фигуристок на чемпионате Европы.
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