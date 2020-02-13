Чемпионка Европы Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры

Российская фигуристка, чемпионка Европы, Алена Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения спортивной карьеры. Об этом сообщает журнал Tatler.

16-летняя спортсменка призналась, что в будущем она не планирует становиться тренером. Звезда российского фигурного катания сейчас рассматривает два направления — журналистику и медицину.

«Знаю точно, что не хочу становиться тренером. А вот спортивным обозревателем или нейрохирургом — с удовольствием. В школе появляюсь редко и все задания высылаю преподавателям по почте», — заявила Косторная.

Фигуристка также отметила, что на будущий год ей предстоит сдавать ЕГЭ, поэтому она старается не забрасывать учебу, несмотря на плотный график тренировок.

Алена Косторная в 2020 году стала чемпионкой Европы. Годом ранее 16-летняяя фигуристка одержала победу в финале Гран-при.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии возмутились триумфом российских фигуристок на чемпионате Европы.