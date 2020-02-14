Семиэтажное здание обрушилось в центре Стамбула

Семиэтажное здание по неясным причинам обрушилось в центре Стамбула. Фото и видео с места происшествия жители турецкого города публикуют в соцсетях.

Рухнувшее здание было признано аварийным пять месяцев назад. Его готовили к сносу, поэтому жильцов расселили. Соответственно, внутри здания никто не должен был находиться.

На месте аварии работают экстренные службы: пожарные, спасатели и медики. Основная задача на данный момент — выяснить, нет ли под завалами людей.

Сейчас известно, что в результате обрушения семиэтажного дома повреждение получило соседнее здание и находившиеся внизу автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Мурманском обрушилась кровля крупного склада. Причиной стал мощный пожар.