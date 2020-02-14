Три знака зодиака, которые встретят любовь в феврале
Счастливчиками станут представители стихий Земли, Воздуха и Воды.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо
Астрологи вычислили три знака зодиака, которые обретут любовь в феврале — ими стали представители стихий Земли, Воздуха и Воды. При этом звезды обделили знаки зодиака из стихии Огня.
Итак, в последнем зимнем месяце Амур будет целиться в сердца Тельцов, Близнецов и Рыб.
Тельцы считаются главными фаворитами в год Крысы. Несмотря на то, что предстоит очень много новых знакомств, в личной жизни все встанет на свои места. Возможно, произойдет разрыв текущих отношений, но это пойдет только на пользу. Главное — не принимать скоропалительных решений. Пусть события развиваются своим чередом. А для тех, кто уже наслаждается жизнью со своей второй половинкой, февраль принесет еще большую гармонию и взаимопонимание.
Одиноких Близнецов ожидает любовь с первого взгляда, а тех, кто уже в отношениях, период также станет благоприятным. Однако помимо амурных дел астрологи рекомендуют разобраться в себе и понять, чего они хотят на самом деле. Когда все в личной жизни хорошо, самое время взглянуть на жизнь под другим углом.
Рыб ждет большое количество знакомств и контактов. Возможно, вернется старая любовь. Не исключено, что тот, кто раньше был другом, признается в любви. Такой союз может быть длительным. Стоит не допускать чувства ревности и прислушиваться к себе.
Таким образом, вторая половина февраля для всех этих трех знаков обещает быть успешной. Одни встретят любовь, а другие научатся ценить то, что имеют. В любом случае, им останется только наслаждаться жизнью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем втайне мечтают разные знаки зодиака.
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